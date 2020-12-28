Vali Ayhan: “Sivasspor'un yanındayız”

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DG Sivasspor'a destek mesajı yayımladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Maçın ardından sosyal medya hesaplarından Sivasspor camiası hakem Arda Kardeşler'e verdiği kararlardan dolayı büyük tepki gösterdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'da sosyal medya hesabından imalı paylaşımda bulunarak, “Gayretini, alın terini ortaya koyan Sivasspor üzülme! Rakibin Var'sa onu da yenecek kadar yiğido ruhun var, unutma! Yanındayız!!!” notunu ekledi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de, “Milletin gözü önünde Vodafone Park'ta devam eden tiyatro maalesef Türk futboluna zarar veriyor. TFF ve yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz. Sivasspor Kulübü Türk futbola zarar veren davranışlara rağmen asil duruşu ve oynadığı iyi futbolla yoluna devam edecektir” ifadesini kullandı.