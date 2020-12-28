İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Ayhan: “Sivasspor'un yanındayız”

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DG Sivasspor’a destek mesajı yayımladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DG Sivasspor'a destek mesajı yayımladı.


Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Maçın ardından sosyal medya hesaplarından Sivasspor camiası hakem Arda Kardeşler'e verdiği kararlardan dolayı büyük tepki gösterdi.


Sivas Valisi Salih Ayhan'da sosyal medya hesabından imalı paylaşımda bulunarak, “Gayretini, alın terini ortaya koyan Sivasspor üzülme! Rakibin Var'sa onu da yenecek kadar yiğido ruhun var, unutma! Yanındayız!!!” notunu ekledi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de, “Milletin gözü önünde Vodafone Park'ta devam eden tiyatro maalesef Türk futboluna zarar veriyor. TFF ve yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz. Sivasspor Kulübü Türk futbola zarar veren davranışlara rağmen asil duruşu ve oynadığı iyi futbolla yoluna devam edecektir” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.