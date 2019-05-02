Vali Ayhan, TSYD rozetini taktı

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Sivas Valisi Salih Ayhan'a TSYD rozeti takarak, kendisini bir TYSD üyeli olarak gördüklerini belirtti.

TSYD Sivas Şubesi, Sivas Valisi Salih Ayhan ile bir araya geldi. Ziyarette TSYD'nin Sivas'ta ki çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamasında, " Sivas'ımızda daha önce kaymakamlık ve ardından Vali Yardımcılığının yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan ve görev yaptığı dönem içerisindeki çalışmaları ile gönüllerde taht kuran Salih Ayhan'ın son valiler kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanması, Sivas açısından çok önemli ve sevindirici oldu. Valimize hayırlı olsun dileklerimizle birlikte TSYD Sivas Şubesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Her zaman spor ve sporcunun yanında yer alan, sporun kitlelere yayılmasında önemli rol üstlenen ve hazırladığı 118 bin öğrenci sporla buluşuyor kampanyası ile Türkiye genelinde örnek olan Ayhan'a TSYD Sivas Şubesine gösterdiği yakın ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ederiz " dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise açıklamasında " TSYD' nin bir şubesinin Sivas'ta olması çok önemli. Sivas spor basının bir çatı altında toplanması ve bu görevi de TSYD'nin üstlenmesi daha da önemli..TSYD bünyesinden bulunan arkadaşlarımızın görevlerini fedakarca yaptıklarını yakından biliyorum. Kar,yağmur,çamur demeden görevlerini icra ediyorlar. Meslek sevgisi, Sivas sevgisi daha önemlisi kamuoyunun bilgilendirilmesindeki tarafsız yayınları ile spor ve sporcuların yanlarında yer almaları, şehir tanıtımındaki başarıları takdire şayan. Sivas Valiliği olarak her zaman yanlarındayız."dedi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, Sivas Valisi Salih Ayhan'a TSYD rozeti takıp, ziyaret anısına plaket verdi. Ayhan, " Bende TSYD üyesiyim.Rozetimi taktım. Bundan sonra birlikte hareket edeceğiz " dedi.