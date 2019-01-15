Vali Ayhan'dan çere dostu seçim çağrısı

Sivas Valiliği 2019 yılı ilk muhtarlar toplantısı yapıldı. Sivas Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ocak Ayı Muhtarlar Toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleşti.

Bir çok konunun ele alındığı toplantıda Vali Ayhan, madde bağımlılığı ve çevre duyarlılığı hususlarına vurgu yaptı. Madde bağımlılığının küçük yaşlara düştüğünü belirten Ayhan, teknoloji, kötü arkadaş çevresi ve merak duygusu gibi nedenlerin, çocukları madde bağımlığına teşvik ettiğini söyledi. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet eden Ayhan, Türkiye ortalaması dikkate alındığında Sivas'ın madde bağımlılığı konusunda en sıkıntısız illerden biri olduğunu ifade etti. Emniyet ve jandarmanın uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Ayhan, “Özellikle okul çevrelerinde kötü niyetli insanlar olabiliyor. Türkiye genelinde 20 bin okulda kamera uygulaması başlatıldı. Sivas'ta da tüm okullarımızda aynı sistem var, güvenlik görevlisi var. Ciddi manada önlem alındı, kontrol ediliyor” dedi.

Çevre Dostu Seçim Çağrısı

Vali Salih Ayhan, yaklaşan yerel seçimler öncesi muhtarlara bazı tavsiyelerde bulunarak, bu seçimde süresince “Çevre Dostu Bir Seçim Kampanyası” yapılmasını istediklerini söyledi.

Afiş ve pankart gibi seçim malzemelerinin köylerden daha çok merkezde kullanıldığına dikkat çeken Ayhan, “Seçim propagandalarınızı sosyal medya üzerinizden yapabilirsiniz. Broşür, pankart ve afiş dağıtmak eski alışkanlıklar. Onlara tevessül etmeyelim, çevremizi koruyalım. Seçim kampanyalarınızı yüz yüze gönül gönüle yapınız.” dedi.

“Seçimlerde Sabırlı Olalım Tartışmayalım”

Vali Salih Ayhan, seçimlerde zaman zaman gerginlikler yaşandığını ve bu konuda muhtar adaylarından sabırlı ve metanetli olmalarını isteyerek, “Demokratik olgunluk içerisinde seçimlerin yapılmasını arzu ediyoruz. Vahim sonuçların ortaya çıkmaması için hassasiyetimizi ön planda tutmalıyız. Ben inanıyorum ki Sivas il sınırlarında asayişi sıkıntıya sokacak tutum ve davranışlara tanık olmayacağız” ifadelerini kulandı.