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Vali Ayhan'dan foto safari

Kuş gözlem ve fotoğraf çekimi etkinliğine katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ın önemli kuş türlerinin gözlenebileceği zengin sulak alanlara sahip olduğunu söyledi.

Kuş gözlem ve fotoğraf çekimi etkinliğine katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın önemli kuş türlerinin gözlenebileceği zengin sulak alanlara sahip olduğunu söyledi.


Vali Salih Ayhan, Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen “Kuş Gözlem ve Fotoğraf Çekimi” etkinliği'ne katıldı. Çığırgan ve Bingöl sulak alanında incelemelerde bulunan Ayhan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün'den de bölge hakkında bilgi aldı.


Fotoğraf makinesini eline alıp katılımcılarla birlikte deklanşöre basan Ayhan, Sivas'ın önemli kuş türlerinin gözlenebileceği zengin sulak alanlara sahip olduğunu belirtip, “DÖFSAD'ın ilimizdeki tabiat zenginliklerine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliğin doğal güzelliklerimizi ortaya çıkartıyor” dedi.

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