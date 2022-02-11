Vali Ayhan'dan kitap kurtlarına hediye

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi'nde en çok kitap okuyan öğrencileri aileleriyle birlikte makamında kabul etti.

Öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca da eşlik etti.

2021 yılında 179 kitap okuyan Selçuk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Afra Şerare ve 2022 Ocak ayında 41 kitap ile en fazla kitap okuyan Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Zeki ile bir süre sohbet eden Ayhan, öğrencileri tebrik ederek hediye verdi.