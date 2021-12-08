İhlas Haber Ajansı

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Vali Ayhan'dan öğrencilere kitap hediyesi

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım ile birlikte Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


İlk olarak ana sınıfını ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet eden Ayhan, daha sonra okul bünyesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan velileri ziyaret etti.


Kursiyerlerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Ayhan, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.


Vali Ayhan ve Yıldırım, sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Vali Ayhan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

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