Vali Ayhan'dan otobüs kazasındaki yaralılara ziyaret

Sivas-Kayseri Karayolu Sarıdemir köyü yakınlarında Erdoğan Alıcı (47) idaresindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı kazada yaralanan yolcuları Sivas Valisi Salih Ayhan, hastanede ziyaret ederek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaralılardan Okan Yılmaz Düzgün'ün annesi Şerife Düzgün ile telefonda görüşen Ayhan, Düzgün'e oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.Kazada yaralanan diğer yolculara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, “ 20 yolcu ve 3 otobüs şirketi görevlisi olmak üzere otobüste toplam 23 kişi bulunuyordu. Yolcularımızın çok şükür hayati tehlikeleri yok. İki yaralımızın durumu biraz hassas, takip altında tutulması gerekiyor. Diğer hastalarımızın çoğu ayakta tedavi edildi ve müşahede altında. Şuan korkulacak bir durum yok çok şükür. Olayın sebebi, şoför kusuru olup olmadığı araştırılıyor. Elbette mevsimsel zor şartlar söz konusu. Kış şartları ülkemiz genelinde çetin geçmekte. Güzergahta biraz tipi vardı. Ulaşımın güvenliği için tüm ekiplerimiz gece gündüz tüm önlemleri almaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ayhan, ihbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek yaralılara ilk müdahalede bulunan 112 Acil Servis ekipleri ile AFAD ve UMKE görevlilerine teşekkür etti.