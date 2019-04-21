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Vali bir süreliğine fırıncı oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan, ziyaret için girdiği pide fırınında ocağın başına geçip bir süreliğine pide ustası oldu.


Haftanın iki günü kendisi ile görüşmek isteyenleri makamında ağırlayan Sivas Valisi Salih Ayhan, diğer günlerde de vatandaş ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün bir pide fırınına giren Ayhan, fırın sahibi ve çalışanları ile sohbet ettikten sonra önlük giyip ocağın başına geçerek küreği eline aldı. Vali Ayhan, bir süre hazırladığı pideleri fırına verip pişirdikten sonra müşterilere verdi. Bu anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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