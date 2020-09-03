Vali, çocukların sattığı tüm mendilleri satın aldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, katıldığı bir program sonrası İstasyon Caddesinde kağıt mendil satan iki çocukla karşılaştı. Özbek olduklarını öğrendiği 11 yaşındaki Ümit ve 13 yaşındaki Ferhat ile bir süre sohbet etti. Daha sonra sattıkları mendiller için çocuklarla pazarlık etti. Vali Ayhan ücretini fazlası ile ödeyerek çocukların elindeki tüm mendilleri satın alarak evlerine gidip oyun oynamalarını ve dinlenmelerini istedi. Çocukların yaşadığı mutluluk gözlerine yansıdı.