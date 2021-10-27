Vali davet etti, onlar en uzun parkurda pedal çevirdi

Sivaslı sporcular, Sivaslı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın daveti ile Dünya'nın en uzun bisiklet yolunda pedal çevirdi.

Sivaslı sporcular Sivaslı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın daveti ile Dünya'nın en uzun tek parça bisiklet yolu olarak kabul edilen Hatay'daki 25 kilometre uzunluğa sahip bisiklet yolunda pedal çevirdi. 25 kilometrelik bisiklet yolunu büyük bir keyifle kat eden Sivaslı sporcular, bisiklet parkuruna hayran kaldı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, Türkiye'nin farklı yörelerinde faaliyetlerde bulunduklarını belirtip, daha önce de Rahmi Doğan'ın Kars valiliği döneminde Kars'ta da aktivitelerde bulunduklarını hatırlattı. Doğan'ın sorun ve sporcunun dostu olduğunu ifade eden Hasdemir, Dünya'nın en uzun bisiklet parkurunu merak ediyorduk. Burada bir etkinlik tertiplemeyi düşündük. Bu eserin yapılmasını sağlayan ev sahibi Hatay Valimiz Rahmi Doğan'ın daveti üzerine Hatay'a gelip etkinliğimizi gerçekleştirdik. Sayın valimize teşekkür ediyoruz.” dedi. Ayrıca Sivaslı sporcular Doğan'ı makamında ziyaret edip sohbet ettiler.

Sivas'tan bu çalışmaları bizzat görmeye gelen ekibe teşekkür eden Vali Rahmi Doğan memleketi Sivas'a selamlarını iletti.