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Vali forma alıp, kulübe destek oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor Store’dan forma satın alarak, Süper Lig’in 5.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor Store'dan forma satın alarak, Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı kulübe destek oldu.


Demir Grup Sivasspor'a Trabzonspor maçı öncesi Sivas Valisinden destek geldi. Bu kapsamda Sivas Valisi Salih Ayhan, kent meydanındaki Sivasspor Store'yi ziyaret ederek, yetkililerden satışlar hakkında bilgiler aldı. Vali Ayhan, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı formadan satın alarak Sivasspor Kulübü'ne destek oldu.


Sivas Valisi Salih Ayhan, ayrıca tüm Sivaslıları kulübe destek olmaya davet ederek, yarın oynanacak olan maç için takıma başarı temennisinde bulundu.

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