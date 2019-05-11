Vali, makamında güreş tuttu

İşitme Engelliler kategorisinde birçok başarıya imza atan milli güreşçi Dursun Gözel, engelliler haftası dolayısıyla Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Avrupa şampiyonluğu, Dünya ve Olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi ve antrenör Dursun Gözel, Vali Ayhan ile makamda bir süre sohbet etti.

Sohbetin ardından Milli Güreşçi Gözel, Ayhan'a güreş hakkında bilgi verdi. Daha sonra ayağa kalkan ikili makam odasında güreş tuttu. Güreş tutulması esnasında ikili arasında renkli görüntüler oluştu. Gözel, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.