İhlas Haber Ajansı

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Vali sahurunu polis merkezinde memurlarla birlikte yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan Polis Teşkilatı’nın 117’nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle dün gece ki sahurunu polis merkezinde polis memurlarıyla beraber yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan Polis Teşkilatı'nın 117'nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle dün gece ki sahurunu polis merkezinde polis memurlarıyla beraber yaptı.


Sivas Valisi Salih Ayhan Polis Teşkilatının 117'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Üçlerbey Şehit Ali Yücel Polis Merkezi Amirliği'nde Ramazan ayının 7'nci sahurunda polis memurlarıyla bir araya geldi. Ayhan'a Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Açay ev sahipliği yaptı.


Sahur masasında polis memurlarıyla sohbet eden Sivas Valisi Salih Ayhan, “Meslek hayatımın en güzel 2 yılı geçti burada. Zaman çok hızlı aktığı için anlamlı hale getirmek lazım. Gün saymak, gün doldurmak yerine başını yastığa koyduğun zaman bugün güzel bir iş yaptım, hayırlı bir iş yaptım, vatandaşın duasını aldım diyebilmek lazım” dedi.

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