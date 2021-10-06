Vali Salih Ayhan; "Sivas tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri"

Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, "Sivas tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri” dedi.

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen “Basınla Biz Bize'' Ekim ayı programı bugün gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı il protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Programda kentte Tarım ve Hayvancılık noktasında tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar konuşuldu. Konuşmalarının ardından Vali Ayhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri”

Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, “Sivas tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri. Bu konuda sözleşmeli çiftçiliği destekleyen, ölçek ekonomisini temel alan bir güven iklimi içerisinde Sivas'ı tarım ve hayvancılıkta bir üretim ve ARGE merkezi haline getirmeyi hedefledik. Bu alandaki belirlediğimizi hedefe ulaşmak içinde potansiyelimizi daha verimli, daha bilimsel ve daha ekonomik kullanmak amacıyla 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' adıyla bir vizyon belirledik. 11'inci Kalkınma Planında da belirtildiği gibi Tarım, artık tüm dünyada savunma sanayi gibi stratejik alanlardan biri olarak görülüyor. Salgın dönemi bunu çok daha iyi görme fırsatımız oldu. Sivas geniş coğrafyası, farklı mikroklimal iklim özellikleri ve ürün deseni ile birçok üründe Türkiye'de ilk 10'da yer almakta. Geliştirdiğimiz tüm projelerin ana öznesi üretim ve ARGE” dedi.