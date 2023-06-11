Vali Şimşek: "Selde can kaybının olmaması en büyük tesellimiz"

Şimşek, "Selde can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşlarımızın zararlarını ve mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, dün akşam saatlerinde Suşehri ilçesinde yağışlardan olumsuz etkilenerek zarar gören Solak ve Karaağaç köyü Tepecik mezrasında haneleri, tarım arazilerini ve seraları inceledi. Suşehri ilçesinde 7 hanede mahsur kalan vatandaşlar ise ekipler tarafından tahliye edilerek, Öğretmenevi'ne yerleştirildi. Ekipler sel felaketinin ardından bölgede çalışmalarına devam ederken, Vali Şimşek sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini illetti.

Vali Şimşek, "Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, belediyelerimiz ve tüm kurumlarımızla bölgede ıslah çalışmalarımızı hummalı şekilde devam ettiriyoruz. Aksu köyümüzde 40 kuzu sele kapılarak maalesef telef oldu. Bazı köy ve köy içi yollarında bozulmalar meydana geldi. Selde can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşlarımızın zararlarını ve mağduriyetlerini gidereceğiz. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması en büyük dileğimiz" dedi.