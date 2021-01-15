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Vali'den down sendromlu Ferhat'a sürpriz

Sivas Valisi Salih Ayhan İmranlı ilçesinde yaşayan down sendromlu 17 yaşındaki Ferhat Ateş’in resim sergisine katılarak açılışını gerçekleştirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan İmranlı ilçesinde yaşayan down sendromlu 17 yaşındaki Ferhat Ateş'in resim sergisine katılarak açılışını gerçekleştirdi.


Sivas Valisi Salih Ayhan bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilçe merkezine 104 kilometre uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesini gitti. Vali Ayhan'a Milletvekili Ak Parti Milletvekili İsmet Yılmaz ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş eşlik etti. Ayhan bir dizi incelemelerde bulunduğu ilçede küçük de bir sürprizde bulundu. Ayhan ve beraberindekiler, resim sergisi açan 17 yaşındaki down sendromlu Ferhat Ateş'in sergisine katılarak açılışını gerçekleştirdi. Vali Ayhan sergiyi gezdikten sonra Ateş ile bir süre sohbet ederek ona şiir kitabı hediye etti.

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