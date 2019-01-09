Vali'den eksi 15 derecede moral ziyareti

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. 844 köy yolu araç ulaşımına kapanırken, İl Özel İdaresi ve Karayolları karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığı ve tipi çalışmaları güçleştirdi. Yol açmak için hareket eden iş makineleri de ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, gece geç saatlerde dondurucu soğuk ve tipiye aldırmadan karla mücadele çalışmalarını yerinde takip etti. Ekipleri ziyaret eden Ayhan, onlarla sohbet edip çay içerek moral verdi. Ayhan yaptığı açıklamada, “Gecenin bu saatinde gerek 112 ekiplerimiz, gerek karayolları ekipleri gerekse il özel idaresi ekiplerimin tüm çalışanlarına selamlarımı iletiyorum, tek tek gözlerin öpüyorum. Sivas geniş bir coğrafyaya sahip. Son yılların en şiddetli kışını yaşıyoruz. Bu kara kışa rağmen vatandaşımızın ulaşımının aksamaması için fedakarca çalışıyorlar. Tüm Sivas halkından ve herkesten fedakarca çalışan bu personellerimiz için dua etmelerini istiyorum” dedi.