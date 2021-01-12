Vali'den TSYD'ye plaket

Vali Ayhan kurulduğu günden bu yana takdir toplayan TSYD Sivas Şubesi'ne 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle plaket verdi.

Sivas Valiliği öncülüğünde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında program düzenlendi. Programda başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Sivas Şubesi'ne Vali Ayhan tarafından plaket verildi. Vali Ayhan TSYD Sivas Şubesi'nin kurulduğu günden bu zamana kadar yaptığı çalışmaları, ele aldığı sosyal sorumluluk projelerini takdir ettiğini ve valilik olarak destek verdiklerini dile getirerek, “ TSYD Sivas Şubesi'ni kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum “dedi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ise, Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür ederek, ”Biz Büyük Bir Aileyiz “ sloganı ile yola çıkan TSYD'nin her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alacağını, bulunduğu yöreye hizmette sınır tanımayacağını söyledi.