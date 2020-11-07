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Valinin makam aracı ile tek tur isteği karşılıksız kalmadı

Sivas’ta 8.

Sivas'ta 8. sınıf öğrencisi, sınıflarını ziyaret eden valiye makam otomobiline binmek istediğini söyledi, vali bu talebi geri çevirmedi.


Okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren Sivas Valisi Salih Ayhan, Celal Bayar Ortaokulunda hafta sonları verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu ziyaret etti. Ayhan ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet etti. 8. Sınıf öğrencisi Ömer Coşkun, Ayhan'a makam otomobiline binip binemeyeceğini sordu. Coşkun'un öz güvenini takdir eden Ayhan, bu talebi geri çevirmedi. Coşkun'la birlikte makam otomobiline binerek bir tur atıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Coşkun'un talebinden etkilenen Ayhan, öğrencilerin tanımak istedikleri mesleklerle ilgili çalışma alanlarında bir gün geçirebilecekleri bir proje hazırlanabileceğini belirtti.

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