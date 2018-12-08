Vatandaş istedi, tünelin adı Sami Aydın oldu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın adı vatandaşın isteği üzerine kentin ilk tüneli olma özelliği taşıyan Mevlana Tüneli'ne verildi.

Belediye meclis toplantısına Belediye Başkanı Sami Aydın'ın şehir dışında olması dolayısıyla Belediye Meclis Üyesi Naci Süha Başkan Vekili olarak görev yaptı. Toplantıda diğer partililerin de desteğiyle Mevlana Tüneli'ne Belediye Başkanı Sami Aydın'ın ismi verildi.

Kurban Bayramı öncesinde kullanıma açılan Mevlana-Aydoğan Tüneli Sivas'ta ulaşım konusunda yeni oluşturulan Kuzey ulaşım aksının en önemli parçasını oluşturuyor. Hem ulaşımı kolaylaştıran hem de şehre farklı bir hava katan Mevlana Tüneli'ne Sivaslılar yoğun ilgi gösteriyor.

Tüneli kullanan Sivaslılar belediyeye dilekçeler vererek, tünele Belediye Başkanı Sami Aydın ismi verilmesi talebinde bulundu. AK Parti ve Büyük Birlik Partisi üyelerinden oluşan belediye meclisi de oy birliği ile tünele Belediye Başkanı Sami Aydın'ın ismini verdi.

Sivas'a dönüş yolunda isminin tünele verildiğini öğrenen Belediye Başkanı Sami Aydın, meclis üyelerine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.