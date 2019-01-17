Vatandaşın anlamsız tepkisi çileden çıkarttı

Sivas'ta eksi 10 derecede sokakta dilencilik yaptırılan çocukları, sokaktan alıp evlerine bırakmak isteyen Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü mobil ekipleri, vatandaşlar tarafından anlam verilemeyen bir tepkiyle karşılaştı.

Sivas'ta eksi 10 derece soğukta sokakta zorla dilendirilen küçük çocuklar Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü Mobil Ekiplerini harekete geçirdi. Dondurucu soğukta beton zemin üzerinde dilenen çocuklar sokaktan alınarak evlerine bırakılmak istendi. Ancak bu uygulama konuyu tam olarak anlayamayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Ekiplerin başında toplanan bir grup, çocukların alınmaması için direndi. Memurlar ne yapmak istediklerini her ne kadar anlatmaya çalışsalar da vatandaşların ısrarı memurları çileden çıkarttı. Ekipler tepkilere rağmen çocukları evlerine bırakmak üzere aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatıyla sokakta dilenen çocukları evlerine bırakıp, evlerindeki durumlarının incelerek gerekli maddi yardımların yapıldığı, çocukların dilendirilmemeleri konusunda ailelerin uyarılarak çocukların eğitimleriyle ilgili tedbirler alındığı öğrenildi.