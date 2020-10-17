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Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı

Sivas’ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Sivas'ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi.


Sivas'ta kent merkezi Esentepe Mahallesi, TOKİ konutlarının bulunduğu açık alanda dinamite benzer alçı kalıplarını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Açık alanda dinamitlerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giderek çalışma başlattı. Dinamite benzer kalıpların, içlerinde kurumaya bırakılan alçı kalıpları olduğu anlaşıldı. Kalıpların sahibi ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kalıplar ve araç ise incelenmek üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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