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Vatandaşlara 650 adet fidan dağıtıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Ormancılık Haftası dolayısıyla vatandaşlara 500 ceviz ve 150 sarıçam fidanı dağıtıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Ormancılık Haftası dolayısıyla vatandaşlara 500 ceviz ve 150 sarıçam fidanı dağıtıldı.


21 Mart Ormancılık Haftası kapsamında Sivas Orman İşletme Müdürlüğü Gürün Ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliği tarafından vatandaşlara ücretsiz ceviz ve sarıçam fidanı dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Gürün kaymakamı Kadir Algın ve Gürün Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza şefi Osman Taş ile vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlara 500 ceviz ve 150 sarıçam fidanı dağıtıldı.

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