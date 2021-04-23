Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor

Gürün Belediyesi'nin organize ettiği “Vefalı günler” kampanyası kapsamında toplanan gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sivas'ın Gürün İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılması amacı ile “Vefalı günler” kampanyası organize edilmişti. Kampanya kapsamında toplanan gıda malzemeleri vefa kolilerine yüklenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yardım kolilerinin yüklenmesinde bizzat görev aldı. Çiftçi, yardım kolilerinin belediye personeli tarafından ve mahalle muhtarlarının da desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi. Çiftçi ayrıca idrak ettiğimiz Ramazan ayında vatandaşlarımızın yüzünü bir nebze güldürecek, onlara bir nebze olsun can suyu teşkil edecek olan bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.