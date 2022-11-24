Vefat eden öğretmen anısına futbol turnuvası

Sivas'ta hayatını kaybeden öğretmen Çiğdem Ekinci anısına “İlkokullar arası futbol turnuvası” düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir süre önce hayatını kaybeden öğretmen Çiğdem Ekinci anısına Sivas'ta “İlkokullar arası futbol turnuvası” düzenlendi.

Yavuz Selim İlkokulu halı sahasında düzenlenen maçlarda heyecan dolu anlar yaşanırken, takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti. Final maçı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ile Lütfü Abay İlkokulu arasında gerçekleşti. Final maçını kazanan Lütfü Abay İlkokulu turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçının ardından gerçekleşen kupa töreni ile dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını aldı. Kupa törenine okul müdürlerinin yanı sıra Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik'te katıldı. Keklik, derece yapan okulları tebrik etti.