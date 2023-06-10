Veliler yarışmada ter döktü

Sivas Şehit Erkan Sakal İlkokulu'nda Veliler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması düzenlendi.

Okul salonunda gerçekleştirilen yarışmanın finaline İl Milli Eğitim Müdürü Ergügen Aslan da katıldı.

Finalde 2-E Sınıfı Velileri Serpil Çamcı, Selma Kaya, Şerife Arslan ve Ayşe Değeralp'tan oluşan Parlayan Yıldızlar Grubu birinci olurken, 2-C Sınıfı Velileri Kübra Yüceal, Zeynep Basan, Nermin Kara ve Şifa Yıldız'dan oluşan Münteha Grubu ise ikinci oldu.

Yarışmanın ardından başta birincilik ve ikincilik derecelerini elde eden veli grupları olmak üzere katılım sağlayan tüm velilere tebrik ve teşekkürlerini ileten Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, velileri de eğitim sürecine dahil eden, öğrenci-veli-öğretmen arasındaki bağı güçlendiren ve okul ile veli arasındaki iş birliğini artıran bir program gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Aslan, güzel bir etkinlikle bu birlikteliği sağlayan okul idarecileri ve öğretmenleri de tebrik etti. Aslan, daha sonra yarışmada birinci olan Parlayan Yıldızlar Grubunu oluşturan velilere katılım belgeleri ve ödüllerini takdim etti. Yarışmanın ikincisi Münteha Grubunu oluşturan veliler ise katılım belgeleri ve ödüllerini Şube Müdürü Hülya Bozbıyık'ın elinden aldı. Yarışmaya katılan diğer grupları oluşturan velilere ise katılım belgelerini okul müdürleri takdim etti.