Velilere iletişimin önemi anlatıldı

Sivas (İHA) Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Çocukla İletişim" konulu konferans düzenlendi

Suşehri Sağlık Yüksekokulu tarafından 5.Geleneksel Halk Eğitim Günleri münasebetiyle Suşehri Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda "Çocukla İletişim" konulu konferans düzenlendi. Yüksekokul Hemşirelik Bölümü Öğr.Gör.Dr. Zeynep Temel Mert tarafından verilen konferansa; İlçe daire amirleri, sivil toplum örgütleri ve öğrenci velileri katıldı. Yaklaşık bir saat süren konferansta, çocukla iletişimin önemi, doğru iletişim metotları, iletişimde yaşanan problemler ile doğru iletişimin çocuk ve toplum hayatındaki faydaları anlatıldı. Program katılımcıların soruları ve verilen cevaplarla sona erdi.