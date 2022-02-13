Vergi indirimi memnuniyetle karşılandı

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, temel gıda ürünlerindeki vergi oranının yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

TOBB Vergi Komisyonu Başkanı, TOBB Vergi Danışma Kurulu Üyesi ve Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, temel gıda ürünlerindeki vergi indirimini değerlendirdi.

Başkan Abdulkadir Hastaoğlu yaptığı açıklamada; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Vergi Komisyonumuz, vergi mevzuatını incelemek, vergi yasalarında yapılması gereken düzenlemeler ile hazırlanan taslaklar konusunda çalışmalar yapmak, birlik başkanının havale edeceği konuları incelemek ve rapor hazırlamak üzere toplantılar düzenlemektedir. Vergi Komisyonu ve Vergi Danışma Kurulumuz tarafından alınan kararlar TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Maliye Bakanımıza iletilmektedir. Bilindiği üzere taleplerimiz doğrultusunda, 27 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile küçük ve büyük baş hayvanların ve kümes hayvanlarının etleri ve sakatatlarının toptan teslimlerinde uygulanacak KDV oranı yüzde 8 den yüzde 1'e indirilmişti. Toptan teslimlerde KDV oranının indirilmesine rağmen perakende teslimlerde yani nihai tüketiciye yapılacak teslimlerde KDV oranı indirilmemiş, yüzde 8 olarak uygulanmaya devam etmiştir. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, TOBB Vergi Komisyonu ve Vergi Danışma Kurulu toplantılarımızda sürekli dile getirmiş olduğumuz temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi talebimize ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bizleri memnun etmiştir. Gıda maddelerinde KDV indirimi yapılması talebimize duyarsız kalmayarak gerçekleşmesini sağlayan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a üyelerimiz ve iş dünyamız adına teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize ve üyelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.