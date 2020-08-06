İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vergi rekortmeni pandemi dolayısı ile ödülünü böyle aldı

Sivas’ta Vergi rekortmenleri sıralamasında 3’üncü sırada yer alan Ekrem Ekşi, Sivas Defterdarlığı tarafından verilen teşekkür belgesini pandemi dolayısı ile bireysel olarak düzenlenen törenle aldı.

Sivas'ta Vergi rekortmenleri sıralamasında 3'üncü sırada yer alan Ekrem Ekşi, Sivas Defterdarlığı tarafından verilen teşekkür belgesini pandemi dolayısı ile bireysel olarak düzenlenen törenle aldı.


Covit-19 salgını hayatımızda bir çok alanda değişikliklere neden oldu. İllerde vergi rekortmenlerine ödüllerinin verildiği kalabalık törenler yerini bireysel törenlere bıraktı. Sivas Defterdarlığı Sivas'ta ödediği vergi ile 2018 yılı kurumlar vergisinde 3. olan iş adamı Ekrem Ekşi'yi ödüle layık gördü. Pandemi dolayısı ile toplu tören düzenlenemediği için Ekşi'nin ödülü Sivas Defterdarlığında düzenlenen bireysel törenle verildi. Sivas Defterdarı Özel Kalemi Şükrü Eker ve Kale Vergi Dairesi Müdürü Durmuş Ali Darıcı teşekkür belgesini Ekrem Ekşi'ye takdim ederek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.