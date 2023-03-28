Virajı alamayan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde virajı alamayan otomobil takla attı, kazada otomobilde bulunan 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi D300 karayolunda meydana geldi. Kayseri Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine giden S.Ö(48) idaresinde ki 34 UB 4663 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucunda su kanalına çarparak takla attı. Takla atan araç yolun kenarında bulunan tarlaya uçtu. Yan duran otomobilde sürücü ve yolcu olarak bulunan S.Ö(48) ve S.Ö(73) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Devlet Hastanesine sevk edildi. Araç sürücüsü S.Ö'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken yolcu S.Ö hafif yaralandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.