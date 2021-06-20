Virüs kültürel etkinlikleri de vurdu!

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2018-2019 sezonunda icra edilen 13 gösteriyi 3 bin 526 kişi izlerken 2019-2020 sezonunda icra edilen 8 gösteriyi toplam bin 745 kişi izledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Sivas'ın yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı koronun bulunduğu İstanbul, Elazığ, İzmir, Samsun, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa'da da izleyici sayılarında düşüş yaşandı. Türkiye'de 2018-2019 sezonunda icra edilen 205 gösteriyi 50 bin 671 kişi izlerken 2019-2020 sezonunda icra edilen 150 gösteriyi toplam 26 bin 96 kişi izledi.