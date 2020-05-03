Virüse karşı ele ele verip fırın yaptılar

Sivas'ta Covid-19 salgınından etkilenmek istemeyen köylüler, el ele vererek aralarında topladıkları para ile köylerine fırın yaptı.

Kent merkezine uzaklığı 39 kilometre olan Gaziköy sakinleri, Covid-19 salgını sonrası kolları sıvadı. El ele veren köy sakinleri, hayırseverlerin de katkılarıyla topladıkları yaklaşık 24 bin Türk lirasıyla köylerine ekmek fırını yaptı. Köy dışından ekmek almayı bırakarak korona virüsten korunmak isteyen köylüler, yaptıkları fırında kendi ekmeklerini kendileri üretmeye başladı.

Köy sakinlerinden Eyüp Demir, fırını korona virüs nedeni ile yaptıklarını dile getirerek, “Biz bu fırını hayırseverler tarafından yaptık. Onların katkıları olmasa bizim burayı yapmamızın mümkünatı yoktu. Ekmeği biten komşu gelip fırında ekmeğini yapıyor. Yarın kimin biterse o komşu gelip ekmeğini yapıyor. Bu şekilde devam ediyor. Virüs nedeniyle biz buraya temiz ve şeffaf bir fırın yaptık. Burası köye ait olan bir fırın. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Ekmek yapmak isteyen ununu getirip burada yoğuruyor ve burada pişiriyor. Burası zaten halkın hepsine açık. Yani köyde ikamet eden herkes burayı kullanabilir” dedi.

“Virüs korkusu ile dışarıdan ekmek almayı bıraktık”

Hüsne Köse ise, virüs korkusu ile dışarıdan ekmek almayı bıraktıklarını belirterek, “El yapımı köy ekmeği yapmak için bu fırını yaptık. Komşularla aramızda para topladık ve yardımlaşarak yaptık. Herkes çalıştı, emekleri geçti. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Virüs korkusu ile dışarıdan ekmek almayı bıraktık. Kendimiz yapıp kendimiz yiyoruz” diye konuştu.