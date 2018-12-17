İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vitrinle çuvallar arasında sıkışan kedi günler sonra fark edildi

Sivas’ta vitrinle dükkan içerisindeki gübre çuvallarının arasında sıkışan kedi, günler sonra bir komşunun dikkati sonucu fark edildi.

Sivas'ta vitrinle dükkan içerisindeki gübre çuvallarının arasında sıkışan kedi, günler sonra bir komşunun dikkati sonucu fark edildi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Suşehri ilçesinde bir gübre satışı yapan dükkan da meydana geldi. Komşu dükkanın sahibi gübre satışı yapan dükkanın vitrininde üzerinde bulunduğu kartonun rengine yakın renge sahip bir kedi yavrusu olduğunu fark etti. Bekir Koç tarafından fark edilen kedi yavrusunun bulunduğu yerden çıkartılması hiç kolay olmadı. Kedi yavrusunu kurtarmak için onlarca gübre çuvalı indirildi. Kurtarılan kedi yavrusunun bir hayli bitkin ve zayıf olduğunu gözlendi. Kurtarılan kedi yavrusu kendine geldikten sonra kaçarak uzaklaştı. Yavrunun kaç gündür vitrinde sıkıştığı ise merak konusu. Minik kedi için gerçekleştirilen ilginç kurtarma operasyonu ise cep telefonu ile kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.