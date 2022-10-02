Volkan Demirel, Hatayspor'da ilk maçına çıktı

Hatayspor’un yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Hatayspor'un yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında DG Sivasspor ile Hatayspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Hatay ekibi, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.
Teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevinden ayrılmasının ardından bordo-beyazlı takımın başına geçen Demirel, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verdi.
40 yaşındaki teknik direktörün maç esnasında zaman zaman futbolcularına taktikler verdiği görüldü.