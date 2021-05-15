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Vücuduna yapışan keneyi çıkardı, hayatını kaybetti

Sivas’ın Hafik ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi çabalarıyla çıkaran K.

Sivas'ın Hafik ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi çabalarıyla çıkaran K.S. hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Hafik ilçesi Çakmak köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan K.S.(77) vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan K.S. Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından K.S. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören K.S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. K.S'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.

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