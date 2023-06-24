Yaban hayatı fotoğrafçısı, sattığı fotoğrafların gelirini lösemili çocuklara bağışladı

Sergide yapılan satışların gelirini lösemili çocuklara bağışladı.

Sivas'ta yaşayan ve çektiği yaban hayatı fotoğraflarıyla dikkat çeken Mustafa Aslan, 2016 yılından bu yana çektiği fotoğraf karelerini hazırladığı sergi ile beğeniye sundu. ‘Yabandan Bir Nefes' adını verdiği sergide, yaklaşık 30 fotoğrafı sergileyen Aslan, fotoğraf tablolarını satışa çıkardı. 1 hafta açık kalan sergide toplam 16 fotoğraf tablosu alıcısını buldu.

Yaban hayat fotoğrafçısı Mustafa Aslan, sergiden elde edilecek olan gelirin lösemili çocuklara bağışlayacağını belirterek, “Türkiye'nin birçok farklı coğrafyasında onlarca farklı türü görüntüledim. Bir hafta önce de Sivas Kongre ve Etnoğrafya Müzesi'nde sergi açtım. Bu serginin en önemli özelliği satışlardan elde edilecek gelirin tamamı lösemili çocuklar için kullanılacak. Bugün serginin son günü. An itibarıyla 16 fotoğraf tablosu satılmış oldu. 16 bin TL'lik bir gelir söz konusu. Bu gelirin tamamı lösemili çocuklara bağlanacak. Kalan 14 tabloyu da Sivas Valiliği kurumlarda kullanmak üzere alacak” ifadelerine yer verdi.