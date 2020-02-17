Yaban hayatı unutulmadı

Sivas'ta kış günlerinde beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve havaların soğuması ile yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Doğa, Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri tarafından Hafik, Zara, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi.