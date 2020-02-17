İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban hayatı unutulmadı

Sivas’ta kış günlerinde beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Sivas'ta kış günlerinde beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve havaların soğuması ile yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Doğa, Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri tarafından Hafik, Zara, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.