Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sivas'ta havaların soğuması ve kar yağması ile beslenecek gıda bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde doğaya yem bırakıldı. Tavra Deresi üzerinde gerçekleşen doğaya yem bırakma faaliyetine Vali Yardımcıları; Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyyit Yıldız, Orman İşletme Müdür Vekili Özgür Göksu ve diğer kamu kurum kuruluşları ile çeşitli STK'lar katıldı. Yemleme faaliyeti kapsamında 5 ton yemlik buğday, 1 ton balya saman, 1 ton yeşil yulaf balyası doğaya bırakıldı.

Doğaya yem bırakılmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ayhan, “Ağır kış şartlarının geçtiği zaman dilimlerinde insan yaşamının fazla olduğu bölgelerin dışında da hayvanlar yaşamaktadır. Hayvanlara karşı inancımızın gereği onların da bu doğadan almaları gereken besinler var. Tabi ağır kış şartları yaşandığı içinde bundan faydalanamıyorlar. Dolayısıyla hem kurumlarımız, hem vatandaşlarımız bu konuda duyarlılık göstermektedir. Bu gün yaptığımız sembolik ve sempatik bir davranış. Tüm vatandaşlarımızın da bu hayvanlara yönelik duyarlılık örneği göstermeleri gerekmektedir. Hem hayvanlarımızın çok rahat gıda bulmalarını hemde yem bulamadıklarında şehir merkezine indiklerinde insan sağlığını tehdit edecekleri için bu tür davranışlar bir nebze kendimize yöneliktir. Kurumuzun 5 Bin ton yem dağıtımı planlaması var. İlk etapta Bin tonu doğaya bırakıldı “dedi.