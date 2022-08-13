Yaban hayvanları susuz kalmasın diye dağ dağ gezip oyukları temizliyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Özmen Dündar doğada susuz kalan hayvanlar için kayaların üzerindeki oyukları temizleyip içine su dolduruyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kayaören köyünde yaşayan Özmen Dündar, yaptığıyla takdir topladı. Dündar, bunaltıcı sıcakların yaşandığı ilçede doğada su bulmakta zorlanan hayvanlar için kolları sıvadı. Köye yakın dağlık alanlarda gezerek kayaların üzerindeki oyukları temizleyip içine su dolduran Dündar, oyukları adeta doğal su kabı olarak kullanıyor. Dündar, böylelikle hayvanların suya ulaşmasına kolaylık sağlıyor.

Adeta doğal bir su kabı

Özmen Dündar, doğadaki hayvanların faydalanması için yaptığını söyleyerek, “ Tabiatı çok seviyorum. Oğlumla dolaşırken kayalıklarda ki oyuklar ilgimi çekti. Çok güzel bir doğal oluşumdu. Su kabı gibiler. Havalar çok sıcak. Hayvanların su içmesi için bizde kayalardaki oyukların içlerini temizleyip suyla doldurduk. Bu oluşumun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakit buldukça buraları suyla doldurmaya devam edeceğim. Doğadaki hayvanlar faydalansın” dedi.