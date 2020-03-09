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Yaban hayvanları unutulmadı

Sivas’ta kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Sivas'ta kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.


Kış mevsiminin sert geçtiği Sivas'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplı. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Doğa, Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesinde ve merkeze bağlı alanlarda av koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Araziye yaban hayatı envanter ve izleme çalışmaları kapsamında foto kapanlar da kuruldu.

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