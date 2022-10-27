Yabancı öğrenciler tribünleri renklendirdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler DG Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanan karşılaşmayı ülkelerinin milli kıyafetleri ile tribünden takip etti. Öğrenciler maçta keyifli anlar yaşadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 5. haftasında Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'nin organizesinde yaklaşık 150 öğrenci ülkelerinin milli kıyafetleri ile Sivas 4 Eylül Stadyumu'na geldi. Maç öncesi taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan öğrenciler maç esnasında Sivasspor'u kendi dillerinde tezahürat yaparak destekledi.

Maç coşkusu yaşayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de öğrencilerle beraber maçı tribünden izledi.