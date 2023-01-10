Yabancı ot ilaçları tehlike saçıyor

Öğretim Üyesi Alper Zöngür, yabancı ot ilaçlarının kalp ve solunum yolu ile ilgili hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarını artırdığını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Alper Zöngür, piyasada bulunan kimyasalların yüksek yüzdesi göz önüne alındığında bunların insan sağlığına etkilerinin acilen belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu doğrultuda, laboratuvar hayvanları insan toksisit değerlendirmelerini sürekli olarak tahmin etmemize imkân sağlamaktadır. Özellikle, C. elegans'ın insanlar ile yüksek benzerlik gösterdiği düşünüldüğünde, C.elegans'ın değerlendirmesinin kanser, Parkinson ve Alzheimer hastalık süreçlerini anlamak için iyi bir yol gösterici olduğu söylenebilir” dedi.

Yabancı ot ilaçları yaşam ömrünü etkiliyor

Alper Zöngür, yabancı ot ilaçlarına maruz kalan çiftçilerin yaşam ömrü ve fiziksel gelişim süreçlerinin olumsuz yönde etkilediğine değinerek, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi CÜBAP birimi tarafından maddi destek sağlanarak yaptığımız çalışma ile yabancı ot ilaçlarının farklı dozlarının, yaşam ömrü, yumurta verimi ve fiziksel gelişim süreçlerine olan olumsuz etkileri belirlenmiştir. Özellikle elde edilen veriler, yabancı ot ilaçlarına sürekli maruz kalan tarım ile uğraşan insanların yaşam süreçlerine (yaşam ömrü, doğurganlık ve fiziksel gelişme süreçlerine) ne derecede etkili olabileceğinin yorumlanmasına katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“Gıdaların üzerindeki ve çevredeki yabancı ot ilacı kalıntılarının da düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir”

Zöngür, gıdaların üzerindeki ve çevredeki yabancı ot ilacı kalıntılarının da düzenli olarak izlenmesi gerektiğini belirterek, “ Ayrıca yabancı ot ilaçlarının, vücuttaki hormonları taklit ederek bağışıklık sisteminin baskılanması, hormon bozulması, Parkinson, Alzheimer, üreme anormallikleri ve kanser gibi insan sağlığı etkileriyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Yabancı ot ilaçlarının yalnızca güvenli dozun üzerinde uzun süre maruz kalma seviyesinde, sağlık etkilerine neden olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, yabancı ot ilaçlarının üretiminin, dağıtımının ve kullanımının sıkı bir düzenleme ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, gıdaların üzerindeki ve çevredeki yabancı ot ilacı kalıntılarının da düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu tür ilaçların kullanımında, devlet düzenleyicilerine, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer paydaşlara, üretimden imhaya kadar olan süreç yönetiminde görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.