Yabancı uyruklu öğrencilere Sivas'ın tarihi tanıtıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Sivas'ın tarihini ve turistlik mekanlarını tanıtmak için gezi programı düzenlendi.

Sivas'ta eğitim gören Cumhuriyet üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (TÖMER) öğrencileri okudukları şehri yakından tanıyabilmeleri için gezi programı düzenlendi. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkıları ile Sivas Turizm Derneği tarafından projelendirilen “Sivas'ta Okuyoruz, Sivas'ı Tanıyoruz,” projesi çerçevesinde yabancı uyruklu öğrencilere tarihi gezi programları düzenlendi. Gezi programı çerçevesinde Sivas'ta bulunan müzeler, medreseler, tarihi camiler ve kent meydanı gezilerek öğrencilere bilgiler verildi. Gezi sonunda tarihi kent meydanında öğrencilere ney dinletisi sunuldu. Sivas Turizm Derneği Başkanı Gazeteci Hakan Bakar, yapılan etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

“Amacımız önce tanımaları sonra tanıtmaları”

Bakar, amaçlarının yabancı öğrencilerin yaşadığı şehri önce tanımaları sonra tanıtmaları olduğunu söyleyerek, “27 Eylül Dünya Turizm günü dolayısıyla Sivas'ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim aldıkları şehri daha yakından tanımaları adına, “Sivas'ta Okuyorum, Sivas'ı Tanıyoruz” sloganı ile Sivas merkezde bulunan tarihi eserleri ve müzeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilere tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Etkinlik çerçevesinde Sivas merkezde yer alan tarihi eserler ve müzeleri hep birlikte gezerek daha yakından bilgi sahibi olmaları yönünde çalışma yaptık. Bizim Sivas Turizm Derneği olarak amacımız insanların yaşadığı şehri önce tanımaları sonra tanıtmalarıdır. Çünkü yaşadığımız şehir hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olursak bir o kadar da tanıtma yönünde daha iyi yol kat ederiz.” İfadelerini kullandı.

Sivas'ın tarihi ve turistlik mekanlarını gezip bilgi edinen yabancı uyruklu öğrenciler ise gezi programından çok memnun olduklarını belirterek, Sivas'ı çok sevdiklerini ve mutlu olduklarını söylediler.