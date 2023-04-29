Yağan dolu kazaya neden oldu, o anlar telefon kamerasına yansıdı

Sivas'ta etkili olan şiddetli dolu yağışı kazaya neden oldu, kazada takla atan araç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Hafik ilçesinde meydana geldi. Kent genelinde etkili olan yağmur yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Yoğun dolu yağışı kenti adeta beyaza bürüdü. Kenti beyaza bürüyen dolu yağışını kaydetmek isteyen bir vatandaş, kayganlaşan yolda takla atan aracı anbean kaydetti.