Yağışlardan Zarar Gören Çiftçilerin Mağduriyeti Giderilecek

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ın bazı ilçelerinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilerin mağduriyetini gidermek için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Sivas'ta bu yıl etkisini gösteren yoğun yağışlar ekili tarım arazilerinde hasara neden oldu. Yaşanan su baskınları ve dolu yağışları sonucu il merkezi ve bazı ilçelerde tarım arazileri olumsuz etkilendi. Tarlalarında hasar oluşan çiftçileri ziyaret eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, yoğun yağışların barajlardaki doluluk oranını artırdığını ancak bazı tarım arazilerinde hasara neden olduğunu ifade etti.

Yoğun yağışlar nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ın bazı bölgelerinde çeşitli zararların meydana geldiğini belirten Vali Şimşek, "Özellikle aşırı yağışlar tarım arazilerinde hasara sebebiyet vererek çiftçilerimizi maddi zarara uğrattı. Devletimiz, çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek için her zaman olduğu gibi bugünde onların yanında. Valiliğimiz himayesinde ilgili birimler ve ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından raporlarımızı ilgili makamlara arz edeceğiz. Çiftçilerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması adına TARSİM tarafından sigortalarını yaptırmalarını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Devletimiz her zaman darda kalan vatandaşlarımızın yanındadır. İnşallah en kısa sürede ortaya çıkan zararlar telafi edilecek. Tüm çitçilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun." dedi.