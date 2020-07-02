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Yakaladığı yılanı tekrar doğaya bıraktı

Sivas’ta tarlada çapa yaptığı sırada bir anda karşısına çıkan yılan sonrası neye uğradığını şaşıran genç, yılanı eline alarak zarar vermeden tekrardan doğaya bıraktı.

Sivas'ta tarlada çapa yaptığı sırada bir anda karşısına çıkan yılan sonrası neye uğradığını şaşıran genç, yılanı eline alarak zarar vermeden tekrardan doğaya bıraktı.


Olay, geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Ebuhan köyünde meydana geldi. Patates tarlasında çapa yapan Muhammed Fatih Saygın, bir anda karşısında yılanı gördü. Bir süre korku yaşayan Saygın, yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılanı eline alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Saygın, yılana zarar vermeden tekrardan doğal yaşamı olan doğaya bıraktı.

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