Yakaladığı yılanla kedi yavrusuyla oynar gibi oynadı

Sivas’ta bir vatandaş arazide yakaladığı yılanla kedi yavrusu gibi oynadı.
Sivas'ta bir vatandaş arazide yakaladığı yılanla kedi yavrusu gibi oynadı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde cep telefonuyla kaydedilen ilginç görüntü izleyenlerin içini ürpertti. Zehirli olmadığı tahmin edilen yılanı tarlasında tıkanın sulama borusunu açmak isterken bulan Hacı Göktürk isimli gencin 2 metrelik yılanla oynaması dikkat çekti. Yılanı çıplak eliyle tutarak boynuna dolayan Göktürk, bir süre oynadığı yılanı tekrar doğaya bıraktı.