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Yakınları tarafından kulübede asılı halde bulundu

Sivas’ta kendisinden haber alınamayan bir şahıs yakınları tarafından kulübede asılı halde bulundu.

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan bir şahıs yakınları tarafından kulübede asılı halde bulundu.


Olay, sabah saatlerinde Çayboyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta esnaflık yapan 48 yaşındaki M.G.'den yakınları bir süre haber alamadı. Yakınları M.G.'ye ait Çayboyu Mahallesinde bulunan arsasının içerisindeki kulübeyi kontrol etmek istedi. Kulübeye gelen yakınları M.G.'yi iple tavana asılmış halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince şahsın öldüğü belirlendi. Polis olay yerinde inceleme yaptı. M.G.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcı incelemesinin ardından ceset Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesine götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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