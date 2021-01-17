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Yaklaşık 3 asırlıktı, ikiye bölündü

Sivas’ta yaklaşık 3 asırlık olduğu düşünülen armut ağacı yıldırım düşmesi sonucu ikiye bölündüSivas’ta geçtiğim günlerde yağmur ve kar etkili oldu.

Sivas'ta yaklaşık 3 asırlık olduğu düşünülen armut ağacı yıldırım düşmesi sonucu ikiye bölündü


Sivas'ta geçtiğim günlerde yağmur ve kar etkili oldu. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta ki Hıdırnalı köyünde bulunan 300 yıllık ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu ikiye bölündü. Çeltek özü mevkiinde bulunan ve tek armut denilen 3 asırlık ağacı köy sakinlerinden Adem İnce ve oğlu Burhan İnce fotoğrafladı. Burhan İnce, “ 2 gün önce yağan yağmurun arkasından çakan şimşekler bizim Çeltek dağının karşısında ki büyük ağacı paramparça etmiş. Şimşek muhtemelen bu ağaca düşmüş, başka ihtimal yok'' dedi.

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