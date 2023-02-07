Yaklaşık bin yerleşim yeriyle ulaşım kesildi

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 913 yerleşim yeriyle araç ulaşımı kesildi, yetkililer zorunlu kalmadıkça sürücülerin araçlarıyla trafiğe çıkmaması çağrısında bulundu.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı geçtiğimiz gün yoğunluğunu arttırdı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. 913 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas-Ankara, Sivas-Kayseri ve Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan karayolların ulaşım güçlükle sağlandı. Yüksek tonajlı araçların trafiğe çıkışına izin verilmedi. Hava sıcaklığı ise -15 dereceye kadar geriledi. Kar yağışının hafif bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Yetkililer zorunlu kalmadıkça sürücülerin araçlarıyla trafiğe çıkmaması çağrısında bulundu.